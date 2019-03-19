مواطنة شابة تبرع في تحويل الفواكه إلى صابون

أميرة خالد(صدى):

نجحت فتاة شابة في تحويل الأعشاب والفواكه والزيوت الطبيعية المعطرة، إلى صابون صحي وطبيعي.

وتعلمت الفتاة الحرفة أثناء تواجدها في بريطانيا، حيث حصلت على شهادة التجارة والتسويق، وأثناء تواجدها هناك لاحظت أن البريطانيون لايشترون الصابون كثيرًا.

وأوضحت المواطنة في تصريحات لـ ” العربية ” أن معظم البيوت البريطانية لديها معمل صغير لصناعة الصابون الطبيعي، لاعتقادهم بأن الصابون المُصنع ضار.

وأوضحت أنها قررت البدء في عمل مشروع خاص بها، بعدما أتقنت حرفة صناعة الصابون، بهدف صناعة منتج خالي من المواد الكيميائية الضارة.

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