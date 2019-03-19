زوجة تطلب الخلع من مدرب مساج: ” باع نفسه للأجانب ” !

القاهرة(صدى):

أقامت سيدة عشرينية دعوى خلع، ضد زوجها الذي يعمل مدرب ” مساج ” بعدما اكتشفت خيانته لها.

وأوضحت الزوجة، أنها تعرفت إلى زوجها عن طريق الإنترنت ،ونشأت بينهما قصة حب، انتهت بالزواج، ورزقا بطفلين.

ولفتت إلى أنه بعد مرور 3 أعوام على زواجهما اكتشفت أن زوجها لم يعمل كمدرب مساج فقط، لكنه كان يتزوج بالأجنبيات وكبار السن، مقابل المال.

وأشارت إلى أنها واجهته واعترف لها، قائلا لها : ” الحياة صعبة والدنيا كلها ماشية كدا ” .

وأضافت : ” جوزي شغال في الدعارة وبيبيع جسمه للأجانب، وطلبت الطلاق ورفض عشان الأولاد فأقمت دعوى الخلع ” .