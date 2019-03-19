صورة نادرة للأمير عبدالله بن سعد قبل 40 عاما بمصر

حمود العنزي(صدى):

نشر الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان الملقب بملك الفلاشات، صورة نادرة لرئيس نادي الهلال الأسبق، الأمير عبدالله بن سعد -رحمه الله-.

ووثقت الصورة زيارة الأمير الراحل عبدالله بن سعد -طيب الله ثراه- لمصر، حيث تواجد في منطقة الأهرامات، قبل أربعين عاما.

يذكر أن الأمير عبدالله بن سعد قد لُقب بـ ” وجه السعد ” ففي عهده حقق نادي الهلال بطولة الدوري الرابعة في تاريخه بعد غياب خمسة أعوام.

وتوفي الأمير إثر حادث مروري وهو متجه لعنيزة لحضور مباراة النجمة والهلال في الدوري، حيث فجع بوفاته الوسط الرياضي لما يمثله سموه من ثقل في رئاسة الهلال وقدرة سموه على الإثارة والتحدي.