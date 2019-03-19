بالصورة.. طفل يخرج عن المألوف ويترك رسالة مؤثرة على ” قبر ” والده

عمان(صدى):

وثقت صورة متداولة، لأحد القبور في العاصمة الأردنية عمان، وجود رسالة خطية مؤثرة تركها طفل على قبر والده.

وأراد الطفل صاحب الرسالة أن يبقي والده الذي يرقد في هذا القبر على اطلاع دائم بأخباره عن طريق كتابة الرسائل على قبره.

وكتب الطفل في رسالته: ” جبت الفصل الأول 74، بس بوعدك الفصل الثاني أجيب 95، بحبك يا بابا… رح أصير أكتبلك كل شي ” .

وأثارت الرسالة عاطفة الأردنيين، خاصة وأن الكتابة على شاهد القبر، يعد أمرًا خارجًا عن المألوف.