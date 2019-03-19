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بالفيديو.. ربيع سفياني: 8 محترفين ظلم للاعب السعودي

بالفيديو.. ربيع سفياني: 8 محترفين ظلم للاعب السعودي
طلال الغامدي(صدى):

رفض لاعب التعاون ربيع سفياني، وصف مجموعة اللاعبين المنضمة حالياً لمعسكر المنتخب، بـ ” المنتخب الرديف ” .

وأكد سفياني أن تمثيل المنتخب الوطني فرصة ثمينة لا يصل إليها إلا من يستحقها لتحقيق هدف مرسوم نبحث عن تحقيقه -على حد قوله-.

وعن وجود 8 لاعبين أجانب، أوضح سفياني أنه ضد الفكرة، قائلا: ” أحيانا ما ينجح الـ 8 لاعبين الأجانب في فريق، بس خسارة فلوس ” .

وأضاف: ” لو ينقص عدد اللاعبين الاجانب يكون أحسن، واتمنى إعطاء اللاعب السعودي فرصة ” .

وعن أفضل اللاعبين المحليين، أكد سفياني أن عبدالله عطيف من أفضل اللاعبين حاليًا.


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