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بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال يتحدث عن حياته العائلية وعلاقته بأحفاده

بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال يتحدث عن حياته العائلية وعلاقته بأحفاده
عادل الحربي(صدى):

سلط برنامج ” في الصورة ” الضوء على حياة الأمير الوليد بن طلال العائلية، خاصة أن سموه يعمل حوالي 17 ساعة يوميا.

وتحدث الأمير الوليد عن علاقته بأبناءه وحفيداته الخمسة، قائلا: ” علاقتي بأسرتي وثيقة جدا ، مهما كان عندي عمل مهما عندي أشغال ” .

وأكد سموه على حرصه الدائم على تخصيص وقت لأسرته الصغيرة، مشيرًا إلى أنه يتردد دائما على زيارة والدته بالمستشفى.

وعلق الأمير على مقطع فيديو تم تداوله لسموه بصحبة أصغر حفيداته، ” نورة ” ابنة الأميرة ريم، موضحًا أنها كانت تريد عدوته بـ ” الزكام ” حتى يجلس معها بالمنزل ويمتنع عن العمل هذا اليوم.

وأشار الأمير إلى أنه طوال عمله لمدة 39 سنة لم يتغيب عن العمل أبدًا.

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