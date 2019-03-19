اعتقال رجل أعمال مقرب من نظام الأسد متهم بتبييض أموال لجهات خارجية

خالد الظفيري(صدى):

تمكنت سلطات الأمن الكويتية، من اعتقال رجل الأعمال السوري، المقيم في الكويت، مازن الترزي، وأربعة من معاونيه.

جاء ذلك أثناء اقتحام رجال المباحث مقر مجلة ” الهدف ” وتم مصادرة أجهزة الكمبيوتر وكاميرات المجلة والهواتف الخاصة بالترزي قبل أن يخرج مكبّل اليدين.

ويواجه الترزي، اتهامات تتعلق بتبييض أموال لجهات خارجية، بالإضافة إلى طباعة منشورات من دون تراخيص.

وتم اعتقال سكرتيرة مازن الترزي، ومعاونين لبنانيين له، بتهمة الانتماء لحزب الله والتخابر معه.

يذكر أن الترزي يعد من كبار رجال الأعمال السوريين الذين يدعمون نظام الرئيس بشار الأسد، وحرص دوماً على التبرع له.