إدواردو: أفضل لحظاتي هي تحقيق الدوري الأول لي مع الهلال
أكد كارلوس إدواردو، لاعب فريق نادي الهلال، أنه لديه علاقة حب مع جماهير الهلال .
وأوضح إدواردو عن الزي السعودي، أنه لا يبحث عن الشهرة في المقاطع التي ينزلها، وأنها فقط تمثل شعوره نحو الشعب.
وأضاف كارلوس: ” أفضل لحظاتي هي تحقيق الدوري الأول لي مع الهلال . ”
وسيلحق، كارلوس إدواردو، الذي أصيب خلال لقاء الدحيل القطري بدوري أبطال آسيا، بالفريق أمام النصر في ديربي الرياض المقرر له التاسع والعشرين من مارس بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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