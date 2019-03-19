إدواردو: أفضل لحظاتي هي تحقيق الدوري الأول لي مع الهلال

ماجد محمد(صدى):

أكد كارلوس إدواردو، لاعب فريق نادي الهلال، أنه لديه علاقة حب مع جماهير الهلال .

وأوضح إدواردو عن الزي السعودي، أنه لا يبحث عن الشهرة في المقاطع التي ينزلها، وأنها فقط تمثل شعوره نحو الشعب.

وأضاف كارلوس: ” أفضل لحظاتي هي تحقيق الدوري الأول لي مع الهلال . ”

وسيلحق، كارلوس إدواردو، الذي أصيب خلال لقاء الدحيل القطري بدوري أبطال آسيا، بالفريق أمام النصر في ديربي الرياض المقرر له التاسع والعشرين من مارس بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.