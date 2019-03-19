بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال : سأشتري الهلال غدًا
كشف سمو الأمير الوليد بن طلال، اليوم الاثنين، عن رغبته في شراء نادي الهلال، في حال تم التخصيص للأندية.
وقال الأمير خلال لقاءه في برنامج ” في الصورة ” حلقة اليوم بحماس : في حال تم التخصيص للأندية اليوم، سأشتري الهلال غداً.
وتحدث الأمير الوليد بن طلال خلال لقاءه في البرنامج، عن قضايا مجتمعية عديدة مع الإعلامي عبدالله المديفر.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4784 ] نشر منذ 8 دقائق
مو غريب يا سمو الامير و يالبت
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69506 ] نشر منذ 5 دقائق
موفق خير ..