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بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال : سأشتري الهلال غدًا

بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال : سأشتري الهلال غدًا
ماجد محمد(صدى):

كشف سمو الأمير الوليد بن طلال، اليوم الاثنين، عن رغبته في شراء نادي الهلال، في حال تم التخصيص للأندية.

وقال الأمير خلال لقاءه في برنامج ” في الصورة ” حلقة اليوم بحماس : في حال تم التخصيص للأندية اليوم، سأشتري الهلال غداً.

وتحدث الأمير الوليد بن طلال خلال لقاءه في البرنامج، عن قضايا مجتمعية عديدة مع الإعلامي عبدالله المديفر.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4784 ] نشر منذ 8 دقائق

مو غريب يا سمو الامير و يالبت

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