بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال : سأشتري الهلال غدًا

ماجد محمد(صدى):

كشف سمو الأمير الوليد بن طلال، اليوم الاثنين، عن رغبته في شراء نادي الهلال، في حال تم التخصيص للأندية.

وقال الأمير خلال لقاءه في برنامج ” في الصورة ” حلقة اليوم بحماس : في حال تم التخصيص للأندية اليوم، سأشتري الهلال غداً.

وتحدث الأمير الوليد بن طلال خلال لقاءه في البرنامج، عن قضايا مجتمعية عديدة مع الإعلامي عبدالله المديفر.