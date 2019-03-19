التعليم: العام المقبل ستستمر الدراسة في رمضان

علي القحطاني(صدى):

أوضح التقويم الدراسي للعام المقبل، أن العام الدراسي سينطلق يوم الأحد 2 – 1 – 1441هـ الموافق 1 – 9 – 2019م.

وتبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 25 – 4 – 1441هـ، وبداية إجازة منتصف العام نهاية دوام 7 – 5 – 1441هـ، وسيعود الطلاب للفصل الدراسي الثاني في 24 – 5 – 1441هـ، وتبدأ إجازة عيد الفطر يوم 14 – 9 – 1441هـ، على أن تُستأنف الدراسة يوم 8 – 10 – 1441هـ.

وتأتي اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء 10 – 10 – 1441هـ، ثم بداية إجازة نهاية العام بنهاية دوام يوم الخميس 19/‏10/‏1441هـ الموافق 11/‏6/‏2020م.