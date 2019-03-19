ضابط ينهي حياة صديقته بـ “ لكمة في الوجه “

القاهرة(صدى):

توفت فتاة مصرية؛ إثر مشاجرة مع صديقها ضابط شرطة.

وتفصيلًا، تلقى مساعد وزير الداخلية إخطارًا بورود بلاغ يفيد بمقتل فتاة على يد صديقها ضابط الشرطة، لتكشف التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين الضابط وصديقته في السيارة بسبب قيامه بمعاكسة فتاة.

وعاتبت الفتاة صديقها الضابط على ما فعله، إلا أنه تشاجر معها، ليتطور الأمر إلى توجيهه لكمة قوية لها في وجهها، فأصيبت بإغماء، ونقلها إلى المستشفى، إلا أنها توفيت.

وتم احتجازه بأحد الأقسام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.