  • الإثنين 18

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال: المملكة كانت على وشك الانهيار الاقتصادي لولا ولي العهد

بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال: المملكة كانت على وشك الانهيار الاقتصادي لولا ولي العهد

بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال: المملكة كانت على وشك الانهيار الاقتصادي لولا ولي العهد
نايف السالم(صدى):

تحدث سمو الأمير الوليد بن طلال، عن توطد علاقته بصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وكيف بدأت.

وقال الأمير الوليد خلال استضافته في برنامج ” في الصورة ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إنه أكبر من سمو ولي العهد الضعف، موضحًا: ” عندما كنت أذهب عند عمي سلمان كنت أشوفه، لكن توطدت العلاقة بعض موضوعين مهمين.

وأضاف الأمير الوليد: ” أن أساس علاقته بولي العهد، أن في آخر عهد الملك عبدالله، ومرض وكنت اكتبله خطابات تتعرض بمشارف انهيار الاقتصاد السعودي. ”

وتابع: ” المملكة كانت على وشك هذا الانهيار الاقتصادي، وكنت أكتب للملك عبدالله فيحجب أحد الأشخاص الرسائل عنه، ولكني لم أيأس فهذا مصير وطني. ”

واستطرد: ” فلجأت للكتابة لولي عهده وقتها الملك سلمان، عن الإصلاح الاقتصادي، والأمير محمد هو من ساعدني في توصيل رسالتي إليه. ”


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 69506 ] نشر منذ 25 دقيقة

جزاك الله خير ,,

,, من خلال إستماعي لهاالمقطع تذكرت قول القائل // وما المرء إلا بإخوانه ,, كما يقبض الكف باالمعصم ِ ..

,, بارك الله فيكم وألف بين قلوبكم ونصركم في كل ميدان وحقق أهدافكم ، لرفعة الدين والوطن والشعب .آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *