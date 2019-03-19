بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال: المملكة كانت على وشك الانهيار الاقتصادي لولا ولي العهد
تحدث سمو الأمير الوليد بن طلال، عن توطد علاقته بصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وكيف بدأت.
وقال الأمير الوليد خلال استضافته في برنامج ” في الصورة ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إنه أكبر من سمو ولي العهد الضعف، موضحًا: ” عندما كنت أذهب عند عمي سلمان كنت أشوفه، لكن توطدت العلاقة بعض موضوعين مهمين.
وأضاف الأمير الوليد: ” أن أساس علاقته بولي العهد، أن في آخر عهد الملك عبدالله، ومرض وكنت اكتبله خطابات تتعرض بمشارف انهيار الاقتصاد السعودي. ”
وتابع: ” المملكة كانت على وشك هذا الانهيار الاقتصادي، وكنت أكتب للملك عبدالله فيحجب أحد الأشخاص الرسائل عنه، ولكني لم أيأس فهذا مصير وطني. ”
واستطرد: ” فلجأت للكتابة لولي عهده وقتها الملك سلمان، عن الإصلاح الاقتصادي، والأمير محمد هو من ساعدني في توصيل رسالتي إليه. ”
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69506 ] نشر منذ 25 دقيقة
جزاك الله خير ,,
,, من خلال إستماعي لهاالمقطع تذكرت قول القائل // وما المرء إلا بإخوانه ,, كما يقبض الكف باالمعصم ِ ..
,, بارك الله فيكم وألف بين قلوبكم ونصركم في كل ميدان وحقق أهدافكم ، لرفعة الدين والوطن والشعب .آمين ,,