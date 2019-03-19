بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال: المملكة كانت على وشك الانهيار الاقتصادي لولا ولي العهد

نايف السالم(صدى):

تحدث سمو الأمير الوليد بن طلال، عن توطد علاقته بصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وكيف بدأت.

وقال الأمير الوليد خلال استضافته في برنامج ” في الصورة ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إنه أكبر من سمو ولي العهد الضعف، موضحًا: ” عندما كنت أذهب عند عمي سلمان كنت أشوفه، لكن توطدت العلاقة بعض موضوعين مهمين.

وأضاف الأمير الوليد: ” أن أساس علاقته بولي العهد، أن في آخر عهد الملك عبدالله، ومرض وكنت اكتبله خطابات تتعرض بمشارف انهيار الاقتصاد السعودي. ”

وتابع: ” المملكة كانت على وشك هذا الانهيار الاقتصادي، وكنت أكتب للملك عبدالله فيحجب أحد الأشخاص الرسائل عنه، ولكني لم أيأس فهذا مصير وطني. ”

واستطرد: ” فلجأت للكتابة لولي عهده وقتها الملك سلمان، عن الإصلاح الاقتصادي، والأمير محمد هو من ساعدني في توصيل رسالتي إليه. ”