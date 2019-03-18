رجل سكب مادة كاوية على زوجته وعشيقها أدى إلى وفاتها

أبو ظبي(صدى):

سكب متهم مادة كاوية على جسد زوجته ما تسبب في مقتلها وتعرض ” عشيقها ” لإصابات مختلفة.

ومنحت محكمة في الإمارات، المتهم أجلا حتى 31 من الشهر الجاري للتواصل مع أولياء الدم وتحديد موقفهم أما بطلب القصاص أو قبول الدية والعفو عن القاتل.

وتفصيلًا، وفقا لأقوال الزوج في تحقيقات الشرطة أنه كان قبل وقوع الجريمة خارج الدولة في رحلة عمل، وفوجئ بوجود صورة لزوجته مع رجل آخر على موقع تواصل اجتماعي، فقرر العودة خلسة دون اخبارها واستقر في غرفة بأحد الشقق الفندقية وباشر مراقبة تحركات زوجته وصديقها.

وأحضر الزوج المادة الكاوية وتبعهما حتى وصلا إلى شقة كان بابها مفتوحاً ما سهل دخوله، حيث وجدهم في إحدى الغرف، فالقى المادة الكاوية عليهما، وتوجه إلى المطار لمغادرة الدولة لكن الشرطة تمكنت من القبض عليه قبل مغادرته وأحالته إلى القضاء.