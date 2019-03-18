بالفيديو.. الشريان لـ المياه: ” أنتم تصكون الحنفية علينا و لا تخلونا نشتري ماء من برا “
وجه الإعلامي داوود الشريان، انتقادًا لاذعًا لشركة المياه الوطنية، قائلًا ” أنتم تصكون الحنفية علينا و لا تخلونا نشتري ماء من برا، هذا يسمى احتكار ” .
وأضاف خلال برنامج مساء اليوم : ” قفزت الفواتير من ٢٠٠ إلى ٦٠٠٠ آلاف ريال، فيه هوا فيه غاز، دخله جني العداد؟، ما تركب ” ، مضيفًا ” فيه شي غلط ” .
وأوضح المهندس عبدالله البيشي، أن شركة المياه أصدرت 8 مليون و700 ألف فاتورة، والشكاوى التي وصلتها على الفواتير 450 ألف شكوى، مشيرًا إلى أن تكرار الشكاوى يكون بنسبة 38%.
وأشار إلى أن ” من قُبلت شكواهم ٢٤ ٪ وتم التعامل معها، ورفضت الأخرى، لأن العميل قد تخفى عليه الحقيقة وعلى أساس ذلك يعترض ” .
#داود :
انتم تصكون الحنفية علينا و لا تخلونا نشتري ماء من برا،
قفزت الفواتير من ٢٠٠ إلى ٦٠٠٠ آلاف ريال..
فيه هوا فيه غاز!!
دخله جني العداد؟!!!!… ما تركب!!
بالخــــط العـــريــض:
(فيه شي غلط!!)#فواتير_المياه_مع_داود
على قناة #SBC pic.twitter.com/pqH7OfsaWv
— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 18, 2019
بهلول زمان[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 19 دقيقة
هيئة الكهرباء غريفه في شركة الكهرباء زود معها هيئة الاتصالات نصف غريفه عند شركات الاتصال وزود عليها وزارة العمل ربع غريفه عند رجال الاعمال وهلما جري علي البقيه الباقيه وسرنا بيننا لا احد يدري سرك في بير طال عمرك ازهل الموضوع اموت محد يدري الا انا وانت