بالفيديو.. الشريان لـ المياه: ” أنتم تصكون الحنفية علينا و لا تخلونا نشتري ماء من برا “

علي القحطاني(صدى):

وجه الإعلامي داوود الشريان، انتقادًا لاذعًا لشركة المياه الوطنية، قائلًا ” أنتم تصكون الحنفية علينا و لا تخلونا نشتري ماء من برا، هذا يسمى احتكار ” .

وأضاف خلال برنامج مساء اليوم : ” قفزت الفواتير من ٢٠٠ إلى ٦٠٠٠ آلاف ريال، فيه هوا فيه غاز، دخله جني العداد؟، ما تركب ” ، مضيفًا ” فيه شي غلط ” .

وأوضح المهندس عبدالله البيشي، أن شركة المياه أصدرت 8 مليون و700 ألف فاتورة، والشكاوى التي وصلتها على الفواتير 450 ألف شكوى، مشيرًا إلى أن تكرار الشكاوى يكون بنسبة 38%.

وأشار إلى أن ” من قُبلت شكواهم ٢٤ ٪ وتم التعامل معها، ورفضت الأخرى، لأن العميل قد تخفى عليه الحقيقة وعلى أساس ذلك يعترض ” .