بالفيديو.. حكاية القراءات المختلفة لعداد المياه والفواتير غير المنتظمة

نايف السالم(صدى):

تحدث مقرن العنزي، متضرر، عن القراءات المختلفة لعداد المياه والفواتير غير المنتظمة.

وأوضح مقرن خلال استضافته في برنامج ” داود الشريان ” الذي يذاع على قناة SBC، أن الفاتورة على مدار عدة سنوات لا تتعدى الـ100 ريال وبدأت المشكلة من 2016 عندما جاءته فاتورة بـ3000 ريال وعندما.

وأضاف ” العنزي ” أنه راجع الشركة والمشكلة أن العداد لديه يحسب على أنه تجاري ليس سكني، وطلبوا منه السداد لكي ترجع الماء، وعندما سددت وبعد فترة جاءنا فاتورة 6000 ريال وعندما ذهبنا للشركة قالوا في قراءات اختلفت، وفجأة وصلت لـ20 ألف ريال بعد 6 أشهر لا يأتي فواتير وإلى الآن ليست منتظمة.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس شركة المياه الوطنية للعناية بالعملاء، مهندس عبدالله البيشي: ” ماعندنا في أنظمتنا بشركة المياه أي شي اسمه سدد ثم اعترض “، ليرد المحامي الرشيد: العُملاء ليسوا سواء، فيه عميل قوي عنده واسطة، وفيه عميل ضعيف، وإلغاء الفواتير نادر جدًا ولأناس معينين.

وتابع ” البيشي “: مازالت الشركة والمديرية تعمل على القرارات الوزارية السابقة، فإذا تخلَّف العميل عن سداد ٤ فواتير أو ٧٠٠ ريال يقطع عنه الماء، وأن سعر المياه تغير مع تغير التعرفة من بداية التطبيق بسعر الحالي أو ما قبل ذلك بالسعر القديم، ولا يوجد أي دمج، وأن التراكم ليس المشكلة، وأصبح التعامل كله إلكتروني وليس بالورق.

مراجعة الشركة بلا جدوى!

حكاية القراءات المختلفة لعداد المياه، والفواتير غير المنتظمة يرويها متضرر#فواتير_المياه_مع_داود

على قناة #SBC pic.twitter.com/GA9Z3zvO8d — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 18, 2019

#داود معترضا":

نموت عطش؟!!!!

والمهندس البيشي يرد:

مازالت الشركة والمديرية تعمل على القرارات الوزارية السابقة، فإذا تخلَّف العميل عن سداد ٤ فواتير أو ٧٠٠ ريال يقطع عنه الماء!!#فواتير_المياه_مع_داود

على قناة #SBC pic.twitter.com/0wR0wyKXQI — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 18, 2019

الشركة هل تملك حق القديم؟

ثم بعد تغير التعرفة، الشركة هل تحسبها بتعرفة اليوم؟

وما مُشكلة التراكم؟

تساؤلات يبسطها داود على ضيفه الكريم! وباختصار:

شركة المياه مثل التاجر الخسران "إللي يقلب دفاتره القديمة"#فواتير_المياه_مع_داود

على قناة #SBC pic.twitter.com/09MokwsIwC — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 18, 2019