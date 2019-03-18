بالفيديو.. خريجة علم نفس : هناك احتياج لتخصصنا وغيابنا سبب هروب الفتيات

عادل الحربي(صدى):

كشف خريجو ” علم النفس ” ، معاناتهم في الحصول على وظيفة، وتجاهل وزارة التعليم لهم، مطالبين الجهات المعنية بتوفير وظائف لهم والاهتمام بتخصصهم

وقالت سمر الماص خريجة علم نفس تبحث عن عمل، خلال لقاءها في برنامج ” ياهلا ” : هناك احتياج كبير لتخصصنا، وغياب المرشد الطلاب أدى إلى انتشار ظاهرة هروب الفتيات من المدارس.

في حين قال محمد العتيبي خريج علم نفس، خريجو وخريجات علم النفس يعانون العطالة، لقلة الاحتياج لهم في الوظائف التعليمية، وعدم طرح وزارة التعليم لعلم النفس في دليل التخصصات لعام 1436 و37.