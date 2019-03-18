بالفيديو.. الناجي من هجوم نيوزلندا : الإرهابي كان يتردد على المسجد قبل ثلاث أسابيع

نايف السالم(صدى):

كشف خالد الشدوخي الناجي من هجوم مسجد النور بنيوزلندا، اليوم الاثنين، أن الإرهابي كان يتردد على المسجد قبل الحادث بثلاث أسابيع.

وقال الشدوخي خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” : الإرهابي كان يتردد على المسجد قبل الحادث بثلاث أسابيع تخطيطا لعمليته، وكان يتصرف بطريقة مريبة لفتت نظر الإمام.

وأضاف : عامين في نيوزيلندا، ولم أتعرض فيها لأي تعصب أو مضايقات، ولازلت مصرا على إن نيوزيلندا دولة آمن من غيرها على المبتعثين السعوديين.

وتابع قائلًا : الله لطف بالنساء والأطفال، لأنهم كانوا في ساحة خاصة على يمين المسجد، لم يكن الإرهابي يعرف عنها شيئا، والإرهابي بدأ إطلاق النار من أمام المسجد، وأطلق النار على كل المتواجدين أمامه.

وأوضح أن سبب إصابة يديه شظايا الزجاج من كسر النافذة التي هربت منها، مؤكدًا أن العوائل النيوزيلندية فتحت أبواب منازلها للهاربين من المسجد، وسيدة نيوزيلندية آوتني واستدعت جارتها الممرضة لتضميد جراحي وكانت تبكي بشدة!