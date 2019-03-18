طيار سابق : الطائرة الماليزية تعرضت لعملية اختطاف مرعبة

كوالالمبور(صدى):

ادعى طيار سابق أن فقدان الطائرة الماليزية المنكوبة ” لم يكن حادثاً ” بل تم نقلها باتجاه مدرج سري في أعقاب عملية اختطاف مرعبة في الجو، قام بها أحد أفراد الطاقم.

ويذكر أن الطائرة اختطفت فعلياً، عندما كانت في طريقها من كوالالمبور إلى بكين، في 8 مارس 2014، ما مثل واحداً من أعظم أسرار الطيران في العالم.

وقال الطيار السابق إنه يعتقد أن طائرة الركاب نقلت إلى موقع ” مخطط له مسبقاً ” ، على الأرض أو تم ” إلقاؤها ” في المحيط.

وأضاف : ” أقلعت الطائرة وفعلت مسارها الأولي إلى حد ما، ولكن، حدث شيء ما في قمرة القيادة، وكان على شخص ما برمجتها لتنعطف إلى اليسار مبدئياً” ومن أجل التخلص مما حدث، سيتعين على الطيار الآخر إما أن يكون متواطئاً أو عاجزاً ” ، مؤكدًا أنه ” لا يوجد أي احتمال ” بأن اختفاء الطائرة يمكن أن يكون نتيجة لحادث.