سرعاتهم تصل إلى 499 نيوتن متر.. أشهر سيارات الهاتشباك في سباق تسارع (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

تنظم قناة CarWow، سباق تسارع بين عدد من السيارات الهاتشباك وهم فورد فوكس RS، مرسيدس AMG A35، BMW M140i، وفولكس فاجن جولف R، وأودي S3.

وتتميز كل نوع من هذه السيارات بأشياء معينة، فعلى سبيل المثال تعمل فورد فوكاس RS باستخدام محرك بأربعة أسطوانات سعة 2.3 لتر توربو ينتج قوة 350 حصان، وعزم دوران قدره 475 نيوتن.متر، ويعمل بنظام دفع على جميع العجلات وناقل حركة يدوي من ست سرعات وسرعة قصوى قدرها 266 كلم/سا.

كما أن مرسيدس AMG A35، تعمل بمحرك توربو سعة 2.0 لتر يولد 302 حصان وعزم دوران قدره 400 نيوتن.متر، ويعمل بنظام دفع على جميع العجلات وناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات ثنائي القابض، ويمكنه التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 4.7 ثانية فقط، بسرعة قصوى قدرها 255 كلم/سا .

أما BMW M140i فتعمل بمحرك خلفي بست أسطوانات توربو بسعة 3.0 لتر، والذي يولد قوة قدرها 355 حصان وعزم دوران قدره 499 نيوتن.متر، ولديها تقريباً نفس أرقام أداء سيارة مرسيدس.

وتتشابه سيارتي أودي S3 وفولكس فاجن جولف R في الخصائص، إذ تمتلك كل منهما محرك بنزين TFSI توربو سعة 2.0 لتر بقوة 296 حصان وعزم دوران قدره 380 نيوتن.متر، وكلامها بنظام دفع على جميع العجلات.