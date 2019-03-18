دراسة : الحمل يصيب الرجال بالاكتئاب

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن الرجل يصاب بالاكتئاب بعد خبر حمل زوجاته، حيث تجمع مشاعره بين الفرح بأنه سيصبح آباء، والحزن لشعوره بأنه لم يستمتع بالحياة بعد زيادة المسئوليات على عاتقه.

واستعرض الخبراء الأسباب والأعراض والعلاجة الخاصة بهذا النوع من الاكتئاب :

– عدم القدرة على ممارسة العلاقة الحميمة، نظرًا للحالة الصحية العامة للزوجة، وخاصةً بعد الولادة، والتي تسمى بفترة النفاس.

– عدم شعور الزوج بالاهتمام الكافي من زوجته، والذي ينصب في تلك الفترة على طفلها.

– اختلاف بعض الهرمونات التي قد تتسبب زيادة في وزن الزوجة، ما يشعر الزوج بعدم الرضا عن مظهرها الخارجي.

– كثرة بكاء الطفل، قد تعرضهم إلى اضطرابات بالنوم، ينتج عنها الشعور بالصداع والقلق والتوتر.