دراسة : الحمل يصيب الرجال بالاكتئاب
كشفت دراسة حديثة أن الرجل يصاب بالاكتئاب بعد خبر حمل زوجاته، حيث تجمع مشاعره بين الفرح بأنه سيصبح آباء، والحزن لشعوره بأنه لم يستمتع بالحياة بعد زيادة المسئوليات على عاتقه.
واستعرض الخبراء الأسباب والأعراض والعلاجة الخاصة بهذا النوع من الاكتئاب :
– عدم القدرة على ممارسة العلاقة الحميمة، نظرًا للحالة الصحية العامة للزوجة، وخاصةً بعد الولادة، والتي تسمى بفترة النفاس.
– عدم شعور الزوج بالاهتمام الكافي من زوجته، والذي ينصب في تلك الفترة على طفلها.
– اختلاف بعض الهرمونات التي قد تتسبب زيادة في وزن الزوجة، ما يشعر الزوج بعدم الرضا عن مظهرها الخارجي.
– كثرة بكاء الطفل، قد تعرضهم إلى اضطرابات بالنوم، ينتج عنها الشعور بالصداع والقلق والتوتر.
أبو خالد[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 35 دقيقة
اذا حملت يكتئب واذا لا يكتئب احمدوا ربكم على النعمة . يبي عيال جاهزين يعني؟؟
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12925 ] نشر منذ 29 دقيقة
وليه يكتئب هي سهله اذا كان كفو وقدهاوكمان اذا طاح بحرمه سنعه تعينه اما ان كان من جنبهاوخاصه بعض ازواج ذا الزمان😊☺طبيعي يهوجس ويشيل هم وكانه مايبي يكون اب ولا قادر على حياه اسريه جديده ولذالك نقول بعض الحريم اقوى وافضل وتتحمل اكثروهي ساكته بعد وياليت ماحدش😊يزعل من الحق☺