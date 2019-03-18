أستاذ العقاقير: الزنجبيل واكليل الجبل لعلاج الدوار

أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور جابر القحطاني، أستاذ علم العقاقير، أن علاج الدوار يتوقف على معرفة السبب، مؤكدًا أنها عادة سريعة الزوال إذا زال السبب.

وأشار ” القحطاني ” ، إلى أنه إذا كان الشخص يعاني من دوار مستديم يجب في هذه الحالة استشارة المختص لفحصه فحصاً دقيقاً وعمل التحاليل، مضيفًا ” أثناء الدوار يجب أن يمدد المصاب على فراش في غرفة مهواة ويجعل رأسه أوطأ من جسمه ويغمض عينيه ” .

كما أفاد بأن الزنجبيل من الأعشاب التي تخفف من حالة الدوار والغثيان، حيث بالإمكان استخدام الزنجبيل الطازج أو شرائح الزنجبيل الجافة أو مسحوق الزنجبيل على هيئة شاي.

وأضاف أن اكليل الجبل يخفف من الدوار، حيث تؤخذ ملعقة منه وتضاف إلى نصف لتر ماء ويغلى مدة دقيقة واحدة ويشرب منه فنجانان في النهار وواحد فقط عند النوم.