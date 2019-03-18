بالصور.. إلزام شركة طيران بتعويض مواطن وأفراد عائلته بسبب تأخير رحلته

حمود العنزي(صدى):

استلمت شركة طيران محلية حكم نهائي من محكمة الإستئناف الإدارية في الرياض، تقدم بها مواطن.

ويقضي الحكم بإلزام الخطوط السعودية بتعويض مواطن وأفراد عائلته بمبلغ 60.617 ريال؛ بسبب تأخير رحلته إلى نيويورك 21 ساعه مع تغيير مقاعدنا في رحلة العودة.

ونصح هذا المواطن الجميع بمعرفة حقوقهم، والمطالبة بها، والتي تكفلها لهم اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني وذلك عند تأخير الرحلات، تأخير أو فقدان وتلف الأمتعة، والتقصير في أداء الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

وأكد المواطن أنه لم يحتاج لتوكيل محامي، قائلًا: ” فقط اطلعت على لائحة حماية المستهلك وعرفت حقوقي النظامية وتقدمت بدعواي وقد اشتمل الحكم بالتعويض عن مصاريف الدعوى بواقع مبلغ ٥٠٠ ريال لكل جلسة. ”

واختتم: ” انتشار ثقافة المطالبة بالحقوق يقابلها تحسن الكثير من الخدمات في المجتمع. ”