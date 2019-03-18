بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد الى الاجزاء الغربية من منطقة الرياض.
كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة .
توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غد الثلاثاء 2019/03/19 في #المملكة #طقس_السعودية #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/CTjld8XCGS
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) March 18, 2019
اترك تعليقاً