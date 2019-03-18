بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد الى الاجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة .