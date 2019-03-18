” بعد 47 عامًا “..مسنة تلتقي ابنها المخطوف على يد صديقتها

الجزائر(صدى):

التقت مسنة جزائرية مع ابنها الذي اختطفته صديقتها المغربية وهو في عمر العامين، بعد 47عامًا، حيث انتقلت المغربية إلى العيش في إسبانيا لتكون بعيدة عن أم الطفل وقتها، وأجبرت المربية على كتمان السر عنه مهما كان الثمن.

واستمرت رحلة الأم في البحث عن ابنها 15 عامًا ثم فقدت الأمل ليعود إليها ابنها ويقبل يديها بعد عقود بفضل مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطاع الرجل أن يعود إلى أمه الحقيقية بعدما أكد له العديد أنه من قام برعايته طوال هذه السنوات هي صديقة الأم، وأنها لم تنجب يومًا من الأيام.