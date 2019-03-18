بالفيديو.. جمهور الوداد يقرأ الفاتحة حدادًا على ضحايا نيوزيلندا

ماجد محمد(صدى):

لم تمنع أهمية مباراة الوداد وضيفه ماميلودي صن داونز الجماهير التي احتشدت لمتابعة اللقاء، عن الحادث الإرهابي الذي ضرب نيوزيلندا.

ووقفت جماهير الوداد المغربي في المدرجات خلال المباراة، لترفع التكبيرات، قبل أن تصدح حناجرها بصوت عال وموحد، بسورة الفاتحة حدادا وتضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايست تشيريش النيوزيلندية، والذي أودى بحياة نحو 50 شخصا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جماهير الفريق المغربي، وأشاد معظم المعلقين بهذه اللفتة، واعتبرها البعض منهم بـ ” لقطة الأسبوع. ”

وانتهت المواجهة بفوز الوداد بهدف نظيف، ليحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي متصدرا للمجموعة الأولى، فيما اكتفى ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بوصافة المجموعة، وتأهل هو الآخر إلى دور الثمانية.