الجبير: نيوزيلندا بلد آمن ومنفتح

علي القحطاني(صدى):

أكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن ما يحدث في العالم من تعاطف وتضامن مع المسلمين جراء الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا يؤكد بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له وترفضه الإنسانية بأجمعها.

وقال ” الجبير ” : ” نيوزيلندا بلد آمن ومسالم ومنفتح على الجميع، وما قامت به دولة رئيسة الوزراء والحكومة والشعب النيوزلندي خير دليل على ذلك ” .

كما أعاد نشر ما قاله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ” حفظهما الله ” ، بأن ” الحادثة الإرهابية الشنيعة التي وقعت في نيوزيلندا لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش وبأنها عمل جبان ومدان ” .