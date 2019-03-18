الجبير: نيوزيلندا بلد آمن ومنفتح
أكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن ما يحدث في العالم من تعاطف وتضامن مع المسلمين جراء الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا يؤكد بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له وترفضه الإنسانية بأجمعها.
وقال ” الجبير ” : ” نيوزيلندا بلد آمن ومسالم ومنفتح على الجميع، وما قامت به دولة رئيسة الوزراء والحكومة والشعب النيوزلندي خير دليل على ذلك ” .
كما أعاد نشر ما قاله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ” حفظهما الله ” ، بأن ” الحادثة الإرهابية الشنيعة التي وقعت في نيوزيلندا لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش وبأنها عمل جبان ومدان ” .
تعليق[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 34 دقيقة
انا صدقتك لكن اسال غيري في الليل الساعه 12
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 1978 ] نشر منذ 15 دقيقة
العالم ليس متعاطـف مع المسلمين!! العالم متعاطف مع دولة نيوزيلندا وفقط ولو كان الحادث في بلـد مسلم لن ترى ربع هذا التعاطف😓المسلمين ماتوا بطرق أبشع من هذه ولاحدث بالنسبة للغرب••هل تعاطفوا مع مسلسل التفجيرات التي لاتكاد تنتهـي في بلاد المسلمين؟؟؟؟ يموت فيها الأطفال والنساء والشيوخ والقنوات العالمية تتحدث عن إنخفاض أسعار البترول🙄لم يسبق لي وشاهدت تعاطفا كهذا في الملاعب والمسارح والبرامج ودقائق الصمت والسواد إنهم خائفون من أن يتزعزع أمن بلدانهم ويصبحـون محط انظار بعدما تعودوا الإستمتاع مشاهدة مسلسل الدم من بعيـد😣
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48157 ] نشر منذ 14 دقيقة
إي أمن ياجبير الله يطول بعمرك
خمسين قتيل مسلم سدحوهم في وسط المسجد
بيت الله
وتقول آمن
قاتل يتجول في الشارع ويصور نفسه وهو يذبح الناس
بكل اريحيه
وتقول آمن
الا ترقعون السوالف🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48157 ] نشر منذ 12 دقيقة
أتحدى ثم أتحدى ثم أتحدى
أنك تروح هناك وتمشي طبيعي وبدون حراسه
وتتوضأ وتصلي في مسجد
علشان تقول كذا
لازم تكون بوسط نيوزلندا
تمشي على رجولك
علشان نصدق😐