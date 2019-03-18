آخرهم المطربة يوليا.. وفاة أبطال برنامج روسي واحدًا تلو الآخر

موسكو(صدى):

فارقت المطربة “ يوليا ناتشالوفا ” ، البالغة 38 عامًا، الحياة يوم السبت الماضي في مستشفى بموسكو، في مصادفة غريبة إذ تعتبر ثالث متسابق في برنامج ” البطل الأخير ” يموت في ظروف غامضة.

وكشف تقارير روسية، أن نجوم برنامج “ البطل الأخير ” الاستعراضي التلفزيوني في موسمه الرابع، يموتون واحدًا تلو الآخر، متسائلة “ هل الأمر يتعلق بلعنة حلت على المشاركين، أم أن الأمر مجرد مصادفة مريعة؟ ” .

وأشارت إلى لى أن هناك متسابقين اثنين في الموسم الرابع للبرنامج فارقا الحياة، المغنية جانا فريسكي، ومغني الراب كيريل تولماتسكي.

كما توفي مشاركون آخرون في البرنامج نفسه، ولكن من مواسم أخرى، وهم في ريعان شبابهم.