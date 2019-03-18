امرأة تخطف ابن صديقيها وتعذبه بوحشية حتى الموت

واشنطن(صدى):

أقدمت امرأة أمريكية على اختطاف طفل يعاني من التوحد، يبلغ من العمر 4 سنوات، وعذبته حتى الموت، تاركة كل جزء من جسده يعاني من جروح.

وضربت ابن صديقيها البالغ من العمر 4 أعوام، بوحشية، لدرجة أن المدعين لم يتمكنوا من معرفة هويته بعد إصابته بعشرات الإصابات المروعة.

وتوفي في المستشفى بعد وقت قصير من الوصول، حيث كشف تشريح الجثة، أنه كان مغطى بالكدمات والحروق، مع 27 من الكسور المنفصلة في الأضلاع والصدمات في أجزاء أخرى.

وأعلن مسؤولون في لاس فيجاس، أنهم سيحرصون على تنفيذ عقوبة الإعدام ضدها لاتهامها بالاعتداء جنسيًا على الطفل ومنحه عقار “ الميثامفيتامين ”.