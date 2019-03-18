ميسي يلتحق بمعسكر الأرجنتين قبل وديتي ” فنزويلا والمغرب “

ماجد محمد(صدى):

انضم ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة يوم الإثنين إلى بعثة المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في مدريد، والتي تستعد لخوض مباراتين وديتين هذا الشهر ضد فنزويلا والمغرب.

وجاء ذلك بحسب صور نشرت عبر حساب الأخير على ” تويتر “، تحضيرا لخوض تمرين مشترك في مركز تدريب ريال مدريد.

ويذكر أن نجم الفريق الكاتالوني غاب عن المنتخب منذ الخروج أمام فرنسا في الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا، حيث تأتي المباراتان ضمن تحضيرات المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في بطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية، والتي تستضيفها البرازيل بين 14 يونيو والسابع من يوليو.