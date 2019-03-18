بالفيديو.. الأحوال المدنية: لم نعلن عن تغيير 600 مواطن ومواطنة لاسمائهم خلال فبراير

عادل الحربي(صدى):

أكد محمد الجاسر، المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، أن الأحوال لم تعلن عن أن هناك 600 مواطن ومواطنة يغيريون اسمائهم بالأحوال المدنية خلال فبراير.

وأضاف المتحدث خلال استضافته في برنامج ” سيدتي ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن هذه المعلومة الخاطئة هي اجتهاد من أحد الصحفيين.

وتداولت معلومات مزعومة أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية كشفت عن تغيير أسماء أكثر من 611 مواطن ومواطنة خلال شهر جمادى الآخر الماضي؛ وذلك بناءً على طلبات تقدموا بها لتغييرها إلى أسماء أخرى يفضلونها.

600 مواطن ومواطنة يغيريون أسمائهم بالأحوال المدنية خلال فبراير.. #محمد_الجاسر .. المتحدث الرسمي للأحوال المدنية : الأحوال لم تعلن عن هذه المعلومة وهي اجتهاد أحد الصحفيين#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/aCx668NHaB — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 18, 2019

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