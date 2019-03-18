” حساب المواطن ” يوضح قواعد تعديل الحالة الاجتماعية للمستفيدين

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الاثنين، قواعد إضافة الزوجة أو تعديل الحالة الاجتماعية لبعض المستفيدين الذين تطرأ على بياناتهم تغييرات.

وقال البرنامج إن في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية بإمكانك التوجه إلى حسابك (تسجيل دخول – تفاصيل الطلب – بيانات عامة) وتغيير الحالة الاجتماعية إلى “ متزوج ” ، وإضافة الزوجة من ( بيانات التابعين ) والضغط على أيقونة “ حفظ ” ثم تقديم الطلب من “ المراجعة ”.

وجاء ذلك ردا على سؤالا من مواطن قال فيه أنه تزوج حديثا ويريد إضافة الزوجة إلى الحساب.