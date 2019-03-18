جوهرة الدوري الألماني على رادار ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

يدرس نادي ريال مدريد الإسباني، ضم جوليان براندت لاعب خط وسط باير ليفركوزن الألماني، في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وكشفت تقارير ألمانية، أن هناك العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب البالغ 22 عامًا من العمر ويُجيد اللعب كخط وسط مهاجم أو صانع ألعاب، ومنها ريال مدريد.

كما تضمنت الأندية التي تريد الظفر به، أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند، فيما تصل قيمة براندت إلى 25 مليون يورو، وهي في متناول كل الأندية التي ترغب في التعاقد معه.

يذكر أن الدولي الألماني جوليان براندت، شارك في 35 مباراة مع باير ليفركوزن الموسم الحالي، سجل فيها 7 أهداف وصنع 13.