بالفيديو.. حلا الترك تصدم الجماهير بطريقة أكلها

أميرة خالد(صدى):

أظهرت الحلقة الخامسة من برنامج الفنانة حلا الترك الواقعي تواجدها مع والدتها منى السابر وجدتها في أحد المطاعم الفخمة في دبي، وذلك بعد انتهاء حفلها الضخم هناك.

وقالت حلا في المقطع إنها جائعة ولا تريد الحديث بأي موضوع آخر، وعند حضور الأكل لم تكترث حلا لملاحظة جدتها ونظرات والدتها وأكملت تناول طعامها بحماس وشراهة، وذلك بعدما وضعت الكفوف النايلون في يديها وهجومها على الكركند بكل عفوية وتلقائية، غير آبهة للتصوير والكاميرات.

وانقسمت تعليقات الجمهور مع المقطع بين من اعتبر تصرفها عفوي وطبيعي ويقوم به أي شخص في منزله وبين عائلته وحتى داخل المطعم. وهناك من انتقدها ورأى طريقة تناولها للطعام ” مقرفة ” وغير مناسبة لفنانة.