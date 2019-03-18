بالفيديو.. تجريب سيارة كورفيت 2020 في شوارع أمريكا.. وسعرها يصل لـ 637 ألف ريال

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، تجول سيارة كورفيت الجديدة كلياً القادمة مع محرك وسطي على طرق مدينة ديترويت في الولايات المتحدة الأمريكية .

وحصلت سيارة كورفيت في جيلها القادم التي ستعتمد على محرك وسطي والتي تظهر بنسخة تجريبية، على تمويهات خارجية تحجب ملامحها القادمة الذي سيحصل الجيل الثامن الجديد كلياً من شيفروليه كورفيت، و ستحمل مسمى كورفيت سي 8 – Corvette C8 .

وأوضحت تقارير، أن هناك ترجيحات لمحركات سيارة كورفيت C8 2020 القادمة، والتي تتمثل في ” محرك V8 جديد كلياً قد يكون سعة 4.2 لتر مع شاحن توربيني مزدوج قد يصدر منه قوة تتراوح بين 450 حصان إلى 500 حصان ” .

كما تتضمن الترجيحات ” محرك V8 سعة 5.5 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة تزيد عن 700 حصان ” ، و ستعتمد على محرك وسطي سيتصل مع قير اوتوماتيك من 10 سرعات ثنائي الكلتش، وستعمل هذه السيارة مع نظام دفع رباعي للعجلات .

وأشار التقارير، إلى أنه سيتم التركيز في تصميم الجيل القادم من شيفروليه كورفيت على توفير قدر إضافي من الديناميكة الهوائية كما يبعمل الصانع الأمريكي على تخفيض وزن هذه السيارة الرياضية من خلال استخدام؛ الألومنيوم، و الكاربون فايبر، و المغنيسيوم، و الفايبر جلاس في بناء السيارة .

وأفاد موقع Corvette Forum ، بأن سعر كورفيت C8 2020 سيلغ تقريباً 169,900 دولار أمريكي أي ما يعادل 637,125 ريال، إلا أنها معلومات غير رسمية.