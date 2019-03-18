صورة التركي المتهم بحادث إطلاق النار بهولندا

أنقرة(صدى):

أكدت الشرطة الهولندية، اليوم الاثنين، أنها تبحث عن تركي في السابعة والثلاثين من عمره فيما يتعلق بإطلاق نار يعتقد أنه تسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وأضافت الشرطة في بيان: ” تطلب الشرطة منكم توخي الحذر من جوكمان تانيس البالغ من العمر 37 عاما (المولود في تركيا) فيما يتعلق بواقعة صباح اليوم “، في حين نشرت وسائل إعلام صورة للرجل التركي المتهم بحادث إطلاق النار.

وحددت الشرطة الهولندية المشتبه به باعتداء أوتريخت وهو رجل تركي المولد، وقال رئيس وكالة مكافحة الإرهاب في هولندا إن الحادث هو ” هجوم إرهابي فيما يبدو. ”

وقال قائد مكافحة الإرهاب الهولندي إن إطلاق النار حدث في أكثر من موقع، وأضافت الشرطة الهولندية أن المسلح الذي فتح النار على الترام في مدينة أوتريخت، لا يزال طليقا، و يتم البحث عنه بكل الوسائل الممكنة، وتحدثت الشرطة عن مسلح واحد، إلا أنها لم تستبعد وجود مسلحين آخرين.