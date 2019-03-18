النزيف الشديد وانتفاخ العانة من أعراض انفجار الرحم

أميرة خالد(صدى):

تتعرَّض النساء الحوامل في بعضا لأحيان، إلى انفجار الرحمن أو التمزق الرحمي، ويُقصد به تمزق عضلات الرحم، إذ يحدث أثناء الولادة أو عند اقتراب موعدها بسبب ضيق رحم الأم.

ويحدث انفجار الرحم في 1% فقط من النساء الحوامل، وله العديد من الأسباب والأعراض، فيما ذكر الأطباء أنه يحدث أثناء عملية المخاض ” الطلق ” عندما يزداد الضغط على الرحم، قد يحدث انفجار إذا كان الرحم ضيق ويصعب على الجنين المرور عبر قناة الولادة المهبلية.

وربما يحدث انفجار في الرحم في الولادة الثانية إذا كانت الولادة الأولى قيصرية ولم يتم خياطة الرحم بصورة سليمة، فإذا شعرت الحامل بالمخاض، وقام الجنين بالضغط على رحم الأم الذي يعاني من جراحة قديمة غير جيدة ينفجر الرحم.

وعن أعراضه، أجمع الأطباء على أنها تتمثل في : ” نزيف شديد من منطقة المهبل، انقباض في عضلات الرحم، ينتج عنها آلام شديدة، آلام شديد أسفل البطن، انتفاخ ظاهري أسفل منطقة العانة، زيادة معدل ضربات القلب، انخفاض في ضغط الدم، عدم انتظام ضربات قلب الجنين ” .

و عقب تشخيص تمزق الرحم، يجب على الأطباء التحرك سريعًا لسحب الطفل من رحم الأم عن طريق التدخل الجراحي، من 10 إلى 40 ثانية لأن الطفل يكون معرض للموت بسبب نقص الأكسجين.