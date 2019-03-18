بالصور.. كيت ميدلتون بين أصدقائها الشباب وغضب في القصر الملكي

لندن(صدى):

انتشرت صورًا لدوقة كامبريدج كيت ميلدتون، وهي في أوضاع محرجة، ما عرَّضها للإحراج أمام الملكة إليزابيث أثار غضب زوجها الأمير ويليام.

ورغم أن الصور بدت قديمة نوعًا ما، إذ ظهرت مع أصدقائها في بحالة سيئة وبملابس لا تناسب مكانتها في الوقت الحالي، إلا أن الأمر أثار ضجة كبيرة في القصر الملكي.

وكانت الدوقة الدوقة الحسناء في الصور بين مجموعة من أصدقائها أو المعجبين من الشباب في إحدى المناسبات، وكانت تضحك وتحمل كوبا في يدها ومحاطةً بالشباب.

يذكر أنه تم تصوير الدوقة في موقف محرج من قبل، وهي في حالة اللاوعي بسبب شربها لكمية كبيرة من المشروبات الكحولية وبدا في الصور بعض أصدقائها وهم يمدون لها يد المساعدة للمشي.