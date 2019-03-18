سفارة المملكة بنيوزلندا تتسلم جثمان المواطن محسن المزيني

ولنجتون(صدى):

صرح الدكتور فراس المزيني ابن الشهيد ” محسن ” الذي استشهد في الاعتداء الإرهابي بمدينة كرايس تشيرش بنيوزلندا، أن السفارة السعودية في ويلنغتون قد تسلمت ظهر اليوم الاثنين جثمان والده.

حيث أوضح ” المزيني ” أنه تواصل مع السفارة، وأكدوا له أنه يجري حالياً الترتيبات مع الأجهزة المعنية في المطار لترحيل الجثمان إلى المدينة المنورة.

وأشار إلى أنه لم يحدد موعد إقلاع الرحلة التي تقل الجثمان إلى الآن، وذلك وفقًا لتصريحاته لـ ” عكاظ ” .

وأعرب فراس المزيني عن شكره لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله ، والمتابعة المستمرة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز لإجراءات نقل جثمان الشهيد إلى المدينة المنورة.

وكان المواطن محسن الحربي قد لاقى مصرعه، متأثرًا بإصابته في الهجوم المسلح الذي وقع في نيوزيلاندا، ونتجت عنه وفاة 49 من المصلين و30 مصابًا.

تجدر الإشارة إلى أن صورة ” الحربي ” المتوفي بحادث نيوزيلندا الإرهابي رافعًا السبابة قد لاقت اهتمامًا واسعًا، وتصدرت منصات التواصل الاجتماعي بقوة، حيث أصبح أيقونة ضحايا الحادث الإرهابي.

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