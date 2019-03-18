البيت الأبيض يكشف علاقة ترامب بسفاح نيوزيلندا 

واشنطن(صدى):

اعتبر مسؤول بارز بالبيت الأبيض أنه من غير المنصف تصوير مطلِق النار في مسجدين بنيوزيلندا بأنه مؤيداً لدونالد ترامب، إلى إشارة للرئيس الأمريكي في بيان المشتبه به الذي كتبه قبل الهجوم.

وأبان كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة مايك مولفاني، أن مطلق النار كان “شخصاً مضطرباً وشريراً ” ، لافتا إلى أن ” الرئيس ليس ممن يؤمنون بتفوق العرق الأبيض.. لست أدري كم مرة نحتاج فيها أن نقول ذلك ” .

وأوضح “مولفاني” أن المذبحة نتاج تصرف شخص مختل، ومن غير المنصف ربط هذا الشخص بـ”ترامب” أو أي سياسي آخر، مشيرا إلى أن أي محاولة للربط “ربما تتجاهل بعض الجوانب الأعمق التي يكشفها هذا النوع من النشاط”.

وكان “ترامب” تهكم من الهجوم الذي وصفه بأنه “مذبحة مروعة”، بينما وصفه البيت الأبيض بأنه “عمل وحشي من أعمال الكراهية”، وأودى الهجوم الذي استهدف مسجدين أثناء صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية بحياة 50 شخصاً على الأقل.

ورداً على سؤال من صحفي في واشنطن عما إذا كان يعتقد أن النزعة القومية البيضاء تمثل تهديداً متزايداً في أنحاء العالم، قال “ترامب”: “لا أعتقد ذلك في الحقيقة، أعتقد أن مجموعة صغيرة من الناس هي التي تعاني من مشكلات خطيرة جداً”.