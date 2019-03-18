بالصور.. رد فعل مؤثر لمدرب على إهانة الجماهير لزوجته الراحلة خلال مباراة

ماجد محمد(صدى):

غادر مومامبا نومبا، مدرب فريق زاناكوالزامبي، الملعب خلال مباراة لفريقه، السبت الماضي، في الدوري المحلي، بعد إهانة جماهير المنافس لزوجته الراحلة.

وخرج نومبا من الملعب قبل 35 دقيقة من النهاية، بعد هتافات جماهير موفوليرا ووندرز ضد زوجة المدير الفني الراحلة، مما دفعه لمغادرة الملعب باكيًا.

وكان زاناكو نجح في الفوز بنتيجة المباراة المحلية بستة أهداف مقابل هدف، في غياب المدير الفني الذي لم يستطع الاستمرار في الملعب بسبب إهانة زوجته.