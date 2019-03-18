سفارة المملكة بهولندا تطالب مواطنيها بالابتعاد عن منطقة حادث إطلاق النار

أمستردام(صدى):

ناشدت سفارة المملكة بـ ” لاهاي ” المواطنين المتواجدين في مدينة ” أوتريخت ” ، بالابتعاد عن منطقة حادثة إطلاق النار.

كما دعتهم السفارة لإتخاذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من أجهزة الأمن المحليّة، والاتصال على هاتف شؤون السعوديين ” 0623864036 ” ؛ في الحالات الطارئة.

وكانت وسائل إعلام عالمية قد نقلت أن عدداً من الأشخاص أُصيبوا في إطلاق نار بمدينة أوتريخت الهولندية، الواقعة وسط البلاد، وطوقت السلطات ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.

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