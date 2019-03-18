الكشف عن السلع والخدمات الأكثر ارتفاعا وانخفاضا في أسواق المملكة خلال فبراير

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في النشرة الإحصائية عن أسعار السلع والخدمات لشهر فبراير 2019 مقارنةً بشهر يناير الذي سبق ه، حيث أبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض خلال فبراير.

وشمل تقرير السلع والخدمات خمس فئات: (السلع الغذائية، والسلع غير الغذائية، والخدمات، والأعلاف والحيوانات الحية، السلع الإنشائية).

ويأتي كلٌ من (قرع عسلي، هيل هندي، شمام محلي، ملفوف أبيض، زيتون أسود إسباني) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (طماطم محلي، كوسة محلي، طماطم مستورد، خس محلي، عنب محلي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

بينما السلع غير الغذائية فسجلت (عقال سوري، فحم، حفائظ أطفال محلية “بامبرز”، دواء غسيل مبيض ملابس “كلوركس”، ثوب صيفي رجالي “الأصيل”) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (فانلة داخلية نصف كم “الأصيل”، عباءة نسائية، سروال طويل رجالي “الأصيل”، مناديل ورق محلي “فاين”، سجائر مالبورو).

وحول الخدمات، أبان التقرير أن أكثر التي حققت أعلى نسبة ارتفاع هي (شقة مفروشة، كشف طبيب أطفال، كشف طبيب عام، تكلفة طبخ الذبيحة، كشف طبيب أسنان)، والأكثر انخفاضاً هي (نفقات الحفلات والزواج، إقامة بالفنادق، خياطة النساء والبنات، حلاقة الرجال والأولاد، إصلاح سيارة “ميكانيكا”).