بالفيديو.. شمس الكويتية تثير الجدل مجددا بحذاء من الذهب الخالص

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفنانة شمس الكويتية، الجدل من جديد بعد إطلالتها الأخيرة بالجمبسوت الضيق باللون الذهبي، حيث ارتدت مجددًا فستاناً أسود قصير وناعم ونسقت معه حذاء عال ذهبي اللون مع أحجار ضخمة باللون الأحمر.

وتعرض الحذاء للانتقادات؛ حيث قيل أنه مصنوع من الذهب الخالص والأحجار التي تزينه هي أيضاً ثمينة وتدخل في المصوغات؛ فيما تعرضت شمس للكثير من الانتقادات والتعليقات الجارحة واصفين تصرفها بـ” الغريب ” واستخدام نعم الله عليها بطريقة سيئة.