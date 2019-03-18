لأجل ريال مدريد.. ” هازارد ” يضغط على تشيلسي

نواف السالم(صدى):

أظهرت تقارير إسبانية أن نجم تشيلسي البلجيكي إيدن هازارد، لن يتخلى عن حلمه بالانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني.

حيث يجري ” هازارد ” مفاوضات في الوقت الراهن مع إدارة ناديه تمهيداً لإتمام صفقة انتقاله الصيف المقبل، كما صرح في أكثر من مناسبة طوال السنوات الأخيرة برغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

وعن ذلك، كشفت مصادر قريبة من اللاعب البلجيكي أن عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى منصب المدير الفني لريال مدريد أسعدته كثيراً، خاصة أن ” زيدان ” كان أول من رشحه للعب في ” الملكي ” بعام 2010.

وذكرت التقارير الإسبانية أن نجاح صفقة انتقال ” هازارد ” من تشيلسي إلى ريال مدريد لا تعتمد على قرار اللاعب البلجيكي وحسب، بل إن الأمر يتعلق بصورة أكبر بالاتفاق الذي سيبرمه الناديان الإنجليزي والإسباني.