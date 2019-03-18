بالفيديو.. لحظة تقليد نجل أحلام لوالدته أثناء استخدامها المبخرة ورد فعل مفاجئ من الأخيرة!

أبوظبي(صدى):

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها الرسمي بتطبيق ” إنستجرام ” مقطع فيديو لنجلها وهو يقلدها أثناء استخدامه مكنة المبخرة، التي دائماً ما تروج لها.

وظهر في مقطع الفيديو ابنها في غاية الاستمتاع بالمبخرة وهو يمررها بين شعره وحول رأسه، موضحا أنها في غاية الجمال والسهولة.

ومن جهتها، أبانت أحلام أنها احتفظت لكل واحد من أولادها الثلاثة بمبخرة خاصة به، وكانت في غاية الحنية والطيبة في التعامل مع ابنها، وتعتبر أنها من الأمور الطبيعية التي تحرص النجمة الإماراتية على إظهارها للجميع.

واستغلت أحلام المقطع للترويج لمنتجها، وقام الطفل باستعرض طريقة تشغيل الآلة، داعيا الجميع بضرورة إغلاق الكبسة وذلك بمساعدة والدته التي بدت في غاية الارتياح والفرح لسعادة طفلها.