وظائف شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات
كشفت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فما فوق لذوي الخبرة، للعمل بمجمّعها الكيميائي بمقر الشركة في الجبيل، في عدة مسميات.
وأوضحت شركة ” صدارة ” أن الوظائف الشاغرة هي: مهندس صيانة أول (Maintenance Engineer I) (وظيفتان): درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية أو الميكانيكية أو الكهربائية، خبرة أكثر من 5 سنوات؛ فضلًا عن مهندس أول التكلفة (Sr. Cost Engineer): درجة بكالوريوس في أي تخصص هندسي، وخبرة لا تقل عن 11 سنة.
وأضافت: مهندس أول التخطيط ولجدولة (Sr. Planning & Scheduling Engineer): درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية أو الميكانيكية أو أي تخصص هندسي، خبرة لا تقل عن 11 سنة؛ فيما تحتاج إلى مفتش أول (Sr. Inspector): دبلوم لمدة سنتين في الميكانيكية أو ما يعادلها، وخبرة لمدة سبع سنوات.
وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح الآن اليوم الاثنين بتاريخ 2019/03/18م، وذلك عبر موقعها الإلكتروني التالي:هنا
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