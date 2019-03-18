وظائف شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فما فوق لذوي الخبرة، للعمل بمجمّعها الكيميائي بمقر الشركة في الجبيل، في عدة مسميات.

وأوضحت شركة ” صدارة ” أن الوظائف الشاغرة هي: مهندس صيانة أول (Maintenance Engineer I) (وظيفتان): درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية أو الميكانيكية أو الكهربائية، خبرة أكثر من 5 سنوات؛ فضلًا عن مهندس أول التكلفة (Sr. Cost Engineer): درجة بكالوريوس في أي تخصص هندسي، وخبرة لا تقل عن 11 سنة.

وأضافت: مهندس أول التخطيط ولجدولة (Sr. Planning & Scheduling Engineer): درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية أو الميكانيكية أو أي تخصص هندسي، خبرة لا تقل عن 11 سنة؛ فيما تحتاج إلى مفتش أول (Sr. Inspector): دبلوم لمدة سنتين في الميكانيكية أو ما يعادلها، وخبرة لمدة سبع سنوات.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح الآن اليوم الاثنين بتاريخ 2019/03/18م، وذلك عبر موقعها الإلكتروني التالي:هنا