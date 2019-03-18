” الحمدين ” يتجه لروسيا للتخلص من العزلة.. والرد يأتي مخيبا لآماله

طلال الضوي(صدى):

يحاول نظام ” الحمدين ” في ظل ضيق الخيارات المُتاحة أمامه، أن يتجه لإنشاء علاقات ودية مع روسيا، بعد أن أصبح النظام القطري يُعاني العزلة بعدما نبذته الدول العربية والكثير من الدول الأجنبية.

حيث بدأ النظام القطري وصلةً من التزلف إلى موسكو؛ وحاول خلال الفترة الماضية أن يجعل من روسيا وسيطًا؛ من أجل وضع حل للقطيعة التي يعاني منها من قِبَل دول الرباعي العربي، وذلك وفقًا لتقرير بثته قناة ” مباشر قطر ” .

إلا أن الرد الروسي جاء مخيبًا لآمال ” الحمدين ” ، حيث ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه لا حل لهذه الأزمة إلا بتطبيق المبادرة الكويتية؛ ليتأكد ” الحمدين ” أنه لا حل لما يعيشه خارج البيت الخليجي والدول العربية.