” غرفة الزلفي ” تكشف عن وظيفة نسائية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت غرفة الزلفي ” مركز التدريب والتطوير ” ، عن توفر وظيفة نسائية شاغرة في تخصص التسويق؛ حيث اشترطت التفرغ التام للعمل الصباحي والمسائي، وأن تكون المتقدمة مقيمة بمحافظة الزلفي.

وأكدت الغرفة، أنه يفضّل الخبرة بمجال التسويق وخدمة العملاء، وإجادة الحاسب الآلي والإنترنت، كما يفضّل إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً؛ لافتة إلى أن التقديم بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2019/03/18م وينتهي بتاريخ 2019/03/28م.

وأوضحت غرفة الزلفي، أن التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: هنا.