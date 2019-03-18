توفر وظائف شاغرة بجمعية تحفيظ القرآن الكريم

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عنيزة، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة بمسمى ” مسؤول تقنية معلومات ” ، لحملة درجة الدبلوم في الحاسب الآلي، وذلك وفقًا للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على درجة الدبلوم في الحاسب الآلي.

3- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تقنية المعلومات.

ودعت الجمعية ممن تنطبق عليه الشروط ويجد لديه الرغبة والقدرة على شغل الوظيفة، لإرسال السيرة الذاتية مع نسخة من المؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]