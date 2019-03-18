النصر يدرس تقديم شكوى رسمية ضد ” ميدو “

ماجد محمد(صدى):

تسعى إدارة النصر إلى تقديم شكوى رسمية ضد مدرب نادي الوحدة، المصري أحمد حسام ميدو، لتصريحاته بالمؤتمر الصحفي ضد المدافع المعار من النصر عبدالإله العمري الذي تم توجيه اتهامات له بالتخاذل في المباراة التي جمعت الفريقين لصالح فريقه السابق.

ومن جانبه، عقد رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود آل سويلم أمس الأحد، اجتماعا خاصا مع محامي النادي؛ لبحث القضية وكيفية الترافع فيها من أجل عدم المساس بمصالح النادي؛ فيما حاول رئيس الوحدة حاتم خيمي، أمس الأول بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده ميدو بعد المباراة إلى التواصل مع رئيس النصر.

وجاء ذلك من أجل تهدئة الموقف وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني بحق المدرب الذي حاول تبرير هجومه على اللاعب بعد خروجه في القناة الناقلة وتبريره الموقف؛ فيما اتخذت إدارة النصر الإجراءات الرسمية ضد أحد الإعلاميين بنفس القضية بعد اتهامه لإدارة النصر بإعطاء اللاعب عبدالإله العمري مبلغا ماديا مقابل التساهل في المباراة، إضافة إلى قيام رئيس النصر بوعد اللاعب بتمثيل الفريق أساسيا بعد عودته من الإعارة من الوحدة.